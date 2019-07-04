محلل بارز: آبل تتخلى عن لوحة مفاتيح ماك بوك المثيرة للجدل

تخطط شركة آبل للتخلي عن لوحة مفاتيح الفراشة المثيرة للجدل المستخدمة في أجهزة ماك بوك (MacBook) منذ عام 2015، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن المحلل البارز مينغ تشي كو Ming-Chi Kuo.

وكانت لوحة مفاتيح الفراشة المثيرة للجدل أساس مشكلات الموثوقية، كما أن تصميمها لم يكن شائعًا لدى العديد من مستخدمي أجهزة ماك.

ويقول المحلل: ستطلق آبل تصميمًا جديدًا للوحة المفاتيح يعتمد على مفاتيح المقص، حيث ترتبط الأزرار بلوحة المفاتيح من خلال قطعتين بلاستيكيتين تتشابكان بطريقة تشبه المقص، مما يوفر المتانة والعمل لفترة أطول.

ووفقًا للتقرير، فإن أول حاسب محمول سيحصل على لوحة المفاتيح الجديدة هو طراز (MacBook Air) الجديد المقرر إصداره هذا العام، يليه (MacBook Pro) الجديد لعام 2020، مع توقع اختفاء لوحة مفاتيح الفراشة على المدى الطويل.

وتُعد لوحة مفاتيح المقص تصميمًا جديدًا تمامًا أكثر من أي شيء سبق رؤيته في جهاز ماك بوك، حيث تتميز بالألياف الزجاجية لتعزيز المفاتيح.

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ويجب أن يكون معجبو آبل الذين عانوا مع لوحة مفاتيح الفراشة متفائلين بالعودة إلى لوحة مفاتيح المقص.

وبالرغم من التعديلات التي أدخلتها آبل على تصميم لوحة مفاتيح الفراشة مع كل حاسب ماك بوك، إلا أن كافحت للتغلب على مشاكل لوحة المفاتيح، بحيث كان من الممكن رؤية بعض المفاتيح تعمل بشكل خاطئ أو تتوقف عن العمل، كما كان الغبار يجد طريقه إلى داخل لوحة المفاتيح.

واعتذرت الشركة عن مشكلات موثوقية لوحة المفاتيح في وقت سابق من هذا العام، وذلك عندما اعترفت بأن عددًا صغيرًا من المستخدمين كانوا يواجهون مشكلات مع لوحة المفاتيح.

وأطلقت آبل – بعد إصدارها للجيل الثالث من لوحة مفاتيح الفراشة – برنامج إصلاح موسع للإصدارات السابقة من لوحة المفاتيح.

ويستشهد المحلل البارز بعدة أسباب مختلفة لتبديل آبل لتصاميم لوحة المفاتيح، بما في ذلك المتانة بفضل الألياف الزجاجية المُستخدمة لتعزيز المفاتيح، بالإضافة إلى أن لوحة مفاتيح المقص قد تُحسن تجربة الكتابة عن طريق تقديم مفاتيح بمساحة أكبر.

وتُعد لوحة مفاتيح الفراشة مُكلفة بالنسبة للشركة، وتتميز بكونها رفيعة جدًا، بينما من المرجح أن تكون لوحة مفاتيح المقص أكثر سماكة، إلا أن المحلل يقول: لا يمكن لمعظم المستخدمين معرفة الفرق في السماكة بين اللوحتين.

ويشير التقرير إلى أن آبل لن تُدخل لوحة المفاتيح الجديدة ضمن جهاز (MacBook Pro) بقياس 16 إنشًا لهذا العام، والذي من المتوقع الإعلان عنه في شهر سبتمبر.