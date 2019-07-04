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سوق الأسهم السعودية يرتفع 0.57% خلال الأسبوع وسط تراجع بالسيولة

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الرياض- مباشر: أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي على ارتفاع 0.57 بالمائة تعادل 49.9 نقطة خلال الأسبوع الحالي.

وأغلق المؤشر عند مستوى 8846.5 نقطة بنهاية الأسبوع، مقارنة بإغلاقه في الأسبوع قبل السابق عند 8796.6 نقطة.

وانخفضت السيولة خلال الأسبوع بنسبة 38.99 بالمائة، لتبلغ 11.8 مليار ريال (3.15 مليار دولار)، مقارنة مع 19.36 مليار ريال (5.16 مليار دولار) خلال الأسبوع قبل السابق.

وبلغ متوسط قيمة التداول خلال الأسبوع 2.36 مليار ريال (629.9 مليون دولار)، مقارنة مع 3.87 مليار ريال (1.03 مليار دولار)، بتراجع 38.99 بالمائة.

وانخفضت كميات التداول إلى 100.72 مليون سهم بنهاية الأسبوع، مقارنة مع 136.6 مليون سهم في الأسبوع قبل السابق.

وارتفع 17 قطاعا تصدرها قطاع الإعلام بنسبة 5.52 بالمائة، بينما تراجعت 3 قطاعات تصدرها المرافق العامة بنسبة 2.34 بالمائة.

وارتفعت الثلاثة قطاعات القيادية تصدرها الاتصالات بنسبة 1.27 بالمائة، والمواد الأساسية بنسبة 0.66 بالمائة، بالإضافة إلى البنوك 0.38 بالمائة.

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