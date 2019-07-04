بدء استقبال رحلات الحج يتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم

الرياض - مباشر: تصدر استقبال السعودية أولى رحلات الحج لموسم 1440هـ المشهد بالمملكة اليوم الخميس، إلى جانب إيداع الدعم للمستفدين الباحثين عن عمل، وكشف مسؤول بالمؤسسة العامة للتأمينات عن إطلاق خدمة جديدة لإدارة الرواتب نهاية 2020.

وعلى مستوى سوق الأسهم، سجل قطاع البنوك قفزة بالمكاسب السوقية بنهاية النصف الأول من 2019 لتتجاوز 200 مليار دولار، وأعلنت "المتقدمة" أن الرئيس التنفيذي للشركة يترك منصبه أغسطس المقبل، وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم- تاسي آخر جلسات الأسبوع على تراجع هامشي.

ويرصد "مباشر" أبرز الأحداث الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية وسوق الأسهم على مدار اليوم كالتالي:

اليوم.. إطلاق المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني لحجاج الداخل بالسعودية

التأمينات السعودية: إطلاق خدمة جديدة لإدارة الرواتب نهاية 2020

إيداع 458 مليون ريال بحسابات الباحثين عن عمل بالسعودية

بالصور.. وصول أول رحلة حج للعام الجديد

شركة أبحاث تتوقع نتائج عدد من الشركات السعودية بالربع الثاني

إنفوجرافيك.. تعرف على معدل نمو الاقتصاد السعودي بالربع الأول

التجارة السعودية تستطلع الآراء لمشروع قواعد الاجتماعات بإجراءات الإفلاس

الطاقة السعودية: توطين 50% من القطاع الصناعي بنهاية 2025

هيئة الحج العراقية تعلن عن موعد مغادرة أولى الرحلات للسعودية

"الصندوق الصناعي" السعودي و"مدن" يطلقان منتجاً لتحفيز المستثمرين

مسؤول: 8 جهات حكومية تراجع 21 خطة لتعداد السعودية 2020

"أسمنت الجنوب" يعاود مكاسبه ويقفز لأعلى مستوياته في عامين

أرامكو السعودية تحدد سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في أغسطس

انطلاق أول رحلة حج من ماليزيا ضمن مبادرة "طريق مكة"

تحليل.. قطاع البنوك يقتنص 36% من القيمة السوقية للأسهم السعودية

البنك العربي يوصي بتوزيع 750 مليون ريال أرباحاً على المساهمين

مدينة المعرفة تُعلن اكتمال 27 فيلا من حي "دار الجوار"

"سيرا" تنهي اتفاقية تأسيس صندوق عقاري وتوقع أخرى مع "استثمار"

"التعاونية" تدرس طرح باقة تأمينية لجماهير الرياضة السعودية

مؤسسة النقد السعودي تصدر التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية

إقامة مؤتمر الزكاة والضريبة لأول مرة في السعودية.. نوفمبر المُقبل

"مدينة المعرفة" توقع اتفاقية مع الرياض المالية لإدارة صندوق عقاري

"المتقدمة": الرئيس التنفيذي يترك منصبه أغسطس المقبل

تراجع هامشي لسوق الأسهم السعودية بنهاية التعاملات