إقامة مؤتمر الزكاة والضريبة لأول مرة في السعودية.. نوفمبر المُقبل

الرياض- مباشر: تنظم الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية مؤتمر الزكاة والضريبة بمدينة الرياض وذلك خلال الفترة 13-14 نوفمبر 2019م، وذلك لأول مرة في المملكة وبرعاية وزير المالية رئيس هيئة الزكاة محمد بن عبد الله الجدعان.

وقالت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء السعودية- واس، اليوم الخميس، إن المؤتمر يهدف لاستعراض أهم التحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي زكوياً وضريبياً، ومعرفة التشريعات المتعلقة بالأنظمة في المملكة وخارجها، وتطبيق أفضل الممارسات عالمياً لتطوير القطاع الضريبي بشكل كامل.

وتابعت: ويهدف إلى التعريف بدور الزكاة في عملية التكاتف الاجتماعي ودور الزكاة دينيًا واجتماعيًا، بالإضافة إلى تثقيف المكلفين برحلة إخراج الزكاة ودفع الضرائب وتعزيز مشاركتهم في بيئة زكوية وضريبية شفافة، وتسليط الضوء على التحديات الضريبية للاقتصاد الرقمي في ظل استضافة المملكة لمجموعة دول العشرين العام القادم.

وسيتطرق مؤتمر الزكاة والضريبة لعدة مواضيع أهمها: الزكاة ومنهجيات حسابه، بالإضافة إلى استعراض ضريبة دخل الشركات وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة ودول الخليج العربية، وتوظيف التقنيات الجديدة لتحسين الامتثال الزكوي والضريبي، ووجهة نظر الأعمال حول الاقتصاد الرقمي.

وسيتخلل المؤتمر 12 جلسة حوارية حول الزكاة والضرائب كافة وبمشاركة أكثر من 55 مختصًا، بالإضافة إلى معرض مصاحب لـ 35 جهة تقدم الخدمات التقنية والمحاسبية والمالية والخدمات المرتبطة بأعمال الزكاة والضرائب.

مما يذكر أن مؤتمر الزكاة والضريبة سيقام لأول مرة في المملكة والذي يستهدف من خلاله المنظمات العالمية والمحلية والمختصين في مجال الزكاة والضرائب، والمهتمين بالقطاع المحاسبي، والمديرين الماليين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المكلفين بأعمال الزكاة والضرائب.

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