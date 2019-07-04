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مؤسسة النقد السعودي تصدر التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية

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مؤسسة النقد السعودي تصدر التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية مؤسسة النقد السعودي تصدر التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية

الرياض- مباشر: أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية العاملة بالمملكة العربية .

وقالت المؤسسة، في بيان اليوم الخميس، إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من جهودها الرامية إلى تيسير وتنظيم إجراءات فتح وتشغيل الحسابات البنكية لكافة عملاء البنوك والمصارف، وسعيها الدائم نحو رفع مستوى الشمول المالي، إلى جانب مواكبة التطور الاقتصادي.

وأضافت مؤسسة النقد، أن قواعد الحسابات المحدثة والتي ستحل محل التحديث الرابع من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة؛ تهدف إلى تنظيم إجراءات فتح الحسابات البنكية وتشغيلها وتحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة بالحسابات البنكية.

 ولفتت المؤسسة، إلى أنها نشرت مشروع "قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية العاملة بالمملكة" في موقعها الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم حياله قبل اعتماده بصيغته النهائية.

وأوضحت أنها أخذت في الاعتبار مرئيات العموم عند إعداد هذه القواعد، داعية في هذا الصدد الراغبين في الاطلاع على قواعد الحسابات البنكية إلى زيارة الموقع الإلكتروني.

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