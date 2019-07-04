"سيرا" تنهي اتفاقية تأسيس صندوق عقاري وتوقع أخرى مع "استثمار"

الرياض – مباشر: أعلنت شركة مجموعة سيرا القابضة (سيرا)، اليوم الخميس، إنهاء الاتفاقية الخاصة بتأسيس صندوق استثمار عقاري خاص لتطوير الفنادق ذات الفئة المتوسطة، المعلن عنها في أبريل/ نيسان 2018.

وقررت الشركة، وفقا لبيان لها على "تداول"، تغيير التوجه إلى تمويل تطوير الفنادق من خلال موارد الشركة الذاتية، بالإضافة إلى تمويل بنكي بشروط تنافسية.

ولفتت الشركة، إلى أنها وقعت مع البنك السعودي للاستثمار- استثمار اتفاقية تمويل طويلة الأجل؛ الأمر الذي سوف يحقق عوائد أفضل بالمقارنة مع إنشاء صندوق عقاري، ومازال العمل قائماً على تطوير الفنادق تحت مظلة المجموعة.

يذكر أن أعمال الإنشاء بدأت خلال النصف الثاني من 2018، والتي تتكون من إنشاء 6 فنادق هي: فندق العليا – كومفورت الرياض، وفندق الصحافة – كومفورت الرياض، وفندق طريق الملك فهد العقيق – كومفورت الرياض، وفندق طريق الأمير ماجد – كوالتي جدة، وفندق طريق حراء تقاطع الملك – كومفورت جدة، وأخيرا فندق روشان مول – كوالتي جدة.

وتوقعت "سيرا"، استلام وتشغيل الفنادق بشكل تدريجي بدءاً من النصف الثاني 2020، مبينة أنه من المتوقع أن يحتوي المشروع على أكثر من 1000 غرفة.

وتراجع السهم بتعاملات اليوم بنحو 1.2 بالمائة، لمستوى 18.70 ريالا.

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