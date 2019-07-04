البنك العربي يوصي بتوزيع 750 مليون ريال أرباحاً على المساهمين

الرياض – مباشر: أوصى مجلس إدارة البنك العربي الوطني (العربي)، اليوم الخميس، بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي البنك عن النصف الأول من عام 2019.

وقال "العربي"، في بيان على "تداول" اليوم، إن إجمالي التوزيعات المقرر صرفها للمساهمين تبلغ 750 مليون ريال، سيتم توزيعها على 1.5 مليار سهم، لتبلغ حصة السهم الواحد منها نصف ريال بعد الزكاة.

وأضاف البنك في بيانه، أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الموافق الأربعاء 10 يوليو/ تموز الجاري، والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، الذي يوافق الأحد 14 يوليو/تموز 2019.

ولفت البنك، إلى أنه سيتم صرف الأرباح بتاريخ 21 ذو القعدة 144هـ، الموافق 24 يوليو/تموز الجاري.

وارتفعت أرباح البنك بنسبة 12.7 بالمائة، خلال الربع الأول من عام 2019 إلى 920.1 مليون ريال، مقارنة بـ 816.5 مليون ريال في الربع الأول من عام 2018.

وأنهى السهم تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.37 بالمائة، لمستوى 26.90 ريالا.

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