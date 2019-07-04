تراجع هامشي لسوق الأسهم السعودية بنهاية التعاملات

الرياض – مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، جلسة اليوم الثلاثاء، بتراجع هامشي، ليعاود خسائره، وسط تباين قطاعاته الكبرى، وارتفع "الموازي" بشكل ملحوظ.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعا بنسبة 0.08 بالمائة، فاقدا 6.94 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 8,846.53 نقطة.

وفي المقابل، أنهى مؤشر "نمو" تعاملاته بارتفاع نسبته 3.44 بالمائة، بمكاسب بلغت 129.39 نقطة، ليصل إلى مستوى 3,895.62 نقطة.

وارتفعت قيم التداول بالسوق الرسمي، إلى 2.19 مليار ريال، مقابل نحو ملياري بالجلسة السابقة.

وصعدت كميات التداول بنهاية جلسة اليوم الخميس إلى 87.54 مليون سهم، مقابل 84.28 مليون سهم بجلسة أمس الأربعاء.

وجاء إغلاق 9 قطاعات باللون الأحمر، تصدرها "تجزئة الأغذية"، بتراجع نسبته 1.32 بالمائة، وهبط قطاع المواد الأساسية نحو 0.27 بالمائة.

وتصدر قطاع الصناديق العقارية المكاسب، بعد صعوده 1.1 بالمائة، وارتفع كل من قطاعي الاتصالات والبنوك بنسبة 0.06 و0.05 على التوالي.

وشملت الخسائر 85 سهما تصدرها "الأهلي للتكافل"، بتراجع نسبته 1.56 بالمائة، وجاء إغلاق 86 سهما، باللون الأخضر بصدارة "مسك" الذي أغلق مرتفعا 4.18 بالمائة.

وفيما يخص أسهم "الموازي"، تصدر "ريدان" المكاسب بارتفاع 13.23 بالمائة، وكانت أعلى الخسائر لسهم "التطويرية الغذائية" الذي هبط 2.91 بالمائة.

وأنهى المؤشر العام للسوق، تعاملات أمس الأربعاء باللون الأخضر، وسط تراجع للسيولة لأقل مستوى منذ فبراير/ شباط 2019، وواصل السوق الموازي مكاسبه.

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