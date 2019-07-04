تحليل.. قطاع البنوك يقتنص 36% من القيمة السوقية للأسهم السعودية

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق السعودي "تداول" ارتفاعا نسبته 4.99 بالمائة بنهاية النصف الأول من العام 2019 مقارنة بقيمتها في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ووصل إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق الرئيسي في "تداول" إلى 2.081 تريليون ريال (555 مليار دولار) بنهاية شهر يونيو/حزيران الماضي (بنهاية النصف الأول من العام الجاري)، مقارنة بقيمتها البالغة 1.982 تريليون ريال (528 مليار دولار) بنهاية الفترة المماثلة من العام 2018، بزيادة تعادل 98.77 مليار ريال (26.34 مليار دولار).

وسيطرت القطاعات القيادية بالسوق؛ وعلى رأسها البنوك والمواد الأساسية والاتصالات، على 76.57 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق الرئيسي بنهاية النصف الأول من العام 2019، وفقا لحسابات "مباشر" تستند لبيانات شركة السوق المالية "تداول".

وبلغ إجمالي القيمة السوقية للقطاعات الثلاثة مجتمعة 1.593 تريليون ريال (424.92 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من 2019.

وسيطر قطاع البنوك بمفرده على 36.04 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية بالسوق السعودية بنهاية النصف الأول من عام 2019، بما يعادل 750.04 مليار ريال (200.01 مليار دولار).

وجاء قطاع المواد الأساسية بالمرتبة الثانية بنحو 29.3 بالمائة بقيمة سوقية تبلغ 609.42 مليار ريال (162.51 مليار دولار)، ثم الاتصالات ثالثا باستحواذه على 11.2 بالمائة من القيمة السوقية للسوق بما تعادل قيمته 62.39 مليار دولار.

القطاعات الأعلى ارتفاعا بالقيمة السوقية

وأظهرت حسابات "مباشر"، تسجيل قطاع البنوك أعلى مكاسب بين قطاعات السوق السعودي على مستوى المكاسب السوقية خلال النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي؛ بعد تسجيله ارتفاعا بالقيمة السوقية بقيمة 141.76 مليار ريال (37.8 مليار دولار).

وارتفعت القيمة السوقية لقطاع البنوك بنسبة 23.3 بالمائة بالنصف الأول من 2019 على أساس سنوي، علما بأن قيمته السوقية كانت تبلغ 608.28 مليار ريال (162.21 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من عام 2018.

وجاء قطاع الاتصالات بالمرتبة الثانية بالمكاسب السوقية؛ بعد ارتفاعها بواقع 35.37 مليار ريال (9.43 مليار دولار) بالنصف الأول من 2019 على أساس سنوي، ثم الصناديق العقارية بمكاسب 4.77 مليار ريال (1.27 مليار دولار).

وحققت 4 قطاعات أخرى ارتفاعا بالمكاسب السوقية خلال النصف الأول من 2019، بخلاف البنوك والاتصالات والصناديق العقارية؛ وهى الخدمات الاستهلاكية بارتفاع نسبته 33.9 بالمائة، والخدمات التجارية بنحو 26.2 بالمائة، وتجزئة السلع الكمالية بـ 12.9 بالمائة، ثم التأمين بنحو 1.4 بالمائة.

القطاعات المتكبدة خسائر بالقيمة السوقية

وكان قطاع المواد الأساسية أكثر القطاعات التي تكبدت خسائر بالقيمة السوقية في النصف الأول من عام 2019؛ بعد تراجعها بنحو 50.2 مليار ريال (13.39 مليار دولار)، إلى 609.42 مليار ريال (162.51 مليار دولار)، مقارنة بقيمته التي كانت تبلغ 659.63 مليار ريال (175.9 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام 2018.

وحل قطاع إنتاج الأغذية بالمرتبة الثانية بين أعلى القطاعات تراجعت قيمتها السوقية بنهاية النصف الأول من العام الجاري بخسائر 10.62 مليار ريال (2.83 مليار دولار)، يليها المرافق والمنافع العامة بواقع 9.47 مليار ريال (2.53 مليار دولار).

وسجل 13 قطاعا انخفاضا بالقيمة السوقية في النصف الأول من العام 2019 على أساس سنوي.

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