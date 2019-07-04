انطلاق أول رحلة حج من ماليزيا ضمن مبادرة "طريق مكة"

الرياض ـ مباشر: غادرت اليوم الخميس، من مطار كوالالمبور في ماليزيا، أولى الرحلات الجوية الناقلة للحجاج الماليزيين، المستفيدين من مبادرة طريق مكة لعام 1440هـ.

وتم تدشين المبادرة في مطار كوالالمبور للسنة الثالثة على التوالي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، "واس"، بعد أن أنهيت جميع إجراءات دخولهم إلى المملكة عبر مسارات مخصّصة في المطار.

وقال وزير الشؤون الدينية بمكتب رئيس الوزراء في ماليزيا مجاهد يوسف، إن مبادرة طريق مكة تعمل على تسهيل مهمة حجاج ماليزيا، للوصول إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وإيصال المقتنيات الشخصية للحجاج بالدور السكنية بالمشاعر المقدسة.

وتشمل مراحل المبادرة إصدار التأشيرات وإنهاء إجراءات الجوازات والجمارك، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة.

وتتيح المبادرة للحجاج فرصة الانتقال مباشرة إلى الحافلات التي تكون بانتظارهم، لنقلهم إلى أماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تتولى الجهات الخدمية استلام أمتعة الحجاج المستفيدين من المبادرة، ونقلها إليهم في الدور السكنية.

وأعلنت هيئة الطيران المدني، بالسعودية، اليوم الخميس، عن وصول أول رحلة قادمة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة لموسم حج هذا العام.

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