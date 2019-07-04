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أرامكو السعودية تحدد سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في أغسطس

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أرامكو السعودية تحدد سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في أغسطس أرامكو السعودية تحدد سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في أغسطس

الرياض ـ مباشر: أظهرت وثيقة يوم الخميس، أن أرامكو حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في أغسطس / آب المقبل.

وجاء سعر البيع، وفقا لما نقلته "رويترز"، بعلاوة 2.45 دولار للبرميل على خامي عمان ودبي.

ورفعت "أرامكو" سعر خامها العربي الخفيف للمشترين الآسيويين في شحنات يوليو/تموز، بعلاوة 2.7 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عمان ودبي.

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