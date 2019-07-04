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"أسمنت الجنوب" يعاود مكاسبه ويقفز لأعلى مستوياته في عامين

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"أسمنت الجنوب" يعاود مكاسبه ويقفز لأعلى مستوياته في عامين "أسمنت الجنوب" يعاود مكاسبه ويقفز لأعلى مستوياته في عامين

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: شهد سهم "أسمنت الجنوب"، ارتفاعاً ملحوظاً خلال جلسة اليوم الخميس، ليعاود مكاسبه، بعد جلسة مستقرة أمس الأربعاء، ويقفز لأعلى مستوياته في نحو عامين.

وارتفع السهم 1.57 بالمائة بحلول الساعة 2:30 بتوقيت ، صعد بها إلى مستوى 52 ريالاً؛ وهو أعلى مستوى للسهم منذ 10 يوليو/ تموز 2017.

وبلغت كمية التداول على السهم حتى هذه اللحظات 157.7 ألف سهم بلغت قيمتها 8.13 مليون ريال، من خلال 380 صفقة.

وجاء المؤشر العام للسوق السعودي باللون الأحمر، في هذه الأثناء، بتراجع نسبته 0.11 بالمائة، فاقداً 10.11 نقطة من رصيده، ليصل إلى مستوى 8,843.36 نقطة.

وتوقعت الجزيرة كابيتال، في تقرير حديث، أن يقفز إجمالي أرباح شركات الأسمنت السعودية،  نحو 721 بالمائة، في الربع الثاني من 2019 مقارنة بالفترة نفسها من 2018؛ نتيجة تحسن البيع

وقالت شركة الأبحاث إنه من المتوقع أن تتعافى الإرساليات المحلية خلال شهر يونيو/حزيران مقارنة بالشهر السابق؛ نتيجة التحسن المتوقع لأنشطة البناء بعد انتهاء شهر رمضان.

وارتفعت أرباح "أسمنت الجنوب" خلال الربع الأول من عام 2019، بنسبة 17.6 بالمائة، إلى 120 مليون ريال، مقارنة بـ 102 مليون ريال للربع المماثل من 2018.

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