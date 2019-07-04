مسؤول: 8 جهات حكومية تراجع 21 خطة لتعداد السعودية 2020

الرياض ـ مباشر: قال رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، إنَّ الاستعدادات لبدء انطلاق التعداد العام للسكان والمساكن والمُنشآت 2020، متكاملة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

وأضاف فهد التخيفي، في بيان اطلع عليه "مباشر" اليوم الخميس، أنه تم إعداد 21 خطة تنفيذية ضمن المرحلة التحضيرية للمشروع، تتعاون في تنفيذها 8 جهات حكومية.

وأشار إلى أن الخطط تشتمل على كافة مهام وأعمال ومتطلبات تنفيذ التعداد، وتغطي بشكلٍ مفصَّلٍ جميع مراحل العمل.

وأوضح التخيفي أن التشاركية التي تعمل بها كافة الجهات الحكومية سُتمكن الجميع من استثمار كافة وسائل التقنيات الحديثة التي تساعد على توفير قاعدة عريضة من البيانات سيتم استخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة.

وقال: "تعمل الهيئة مع شركائها من الجهات الحكومية على تطوير وبناء قاعدة بيانات جيومكانية موحَّدة تغطي جميع مدن وقرى المملكة، مما يتيح التحول التام للتعامل مع البيانات الجغرافية للصورة الرقمية في جميع مراحل التعداد".

وصدرت في وقت سابق موافقة المقام السامي على أن يكون مساءُ يومِ الثلاثاء 22 رجب 1441هـ الموافق 17 مارس / آذار 2020، لبدء أعمال العدِّ الفعلي للتعداد الخامس للسكان والمساكن في السعودية.

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