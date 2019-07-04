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هيئة الحج العراقية تعلن عن موعد مغادرة أولى الرحلات للسعودية

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هيئة الحج العراقية تعلن عن موعد مغادرة أولى الرحلات للسعودية هيئة الحج العراقية تعلن عن موعد مغادرة أولى الرحلات للسعودية

مباشر: قالت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية، إن أولى الرحلات الجوية إلى المدينة المنورة ستغادر يوم الخميس المقبل.

وأضافت الهيئة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الاستعدادات الفنية واللوجستية اكتملت في المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وبينت أن أولى الرحلات الجوية إلى المدينة المنورة ستغادر من مطاري البصرة وأربيل يوم الخميس المقبل.

وأوضحت الهيئة، أن الرحلات البرية إلى المدينة المنورة ستغادر عبر منفذ عرعر الحدودي في يوم الـ16 من الشهر الحالي.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة ، عن بدء المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، اعتباراً من اليوم الخميس الأول من شهر ذي القعدة.

وأعلنت هيئة الطيران المدني، بالسعودية، اليوم الخميس، عن وصول أول رحلة قادمة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة لموسم حج هذا العام.

واتفق رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بالعراق، الشيخ خالد العطية، في الشهر الماضي، مع السفير السعودي عبدالعزيز بن خالد الشمري على منح تأشيرة الدخول للحجاج العراقيين من السفارة السعودية في بغداد.

وكشف وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي ماجد القصبي، أبريل/نيسان الماضي، عن افتتاح القنصلية السعودية في بغداد.

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