الطاقة السعودية: توطين 50% من القطاع الصناعي بنهاية 2025

الرياض ـ مباشر: قال نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، إن وزارة الطاقة بالتعاون مع القطاع الخاص الصناعي، تعمل على رفع نسبة توطين هذه الصناعة من 20 بالمائة حاليا إلى 50 بالمائة بنهاية عام 2025.

وأضاف عبدالعزيز بن عبدالله العبدالكريم، خلال ورشة عمل، بعنوان "الاستثمار في القطاع الصناعي الكهربائي"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن زيادة توطين هذا القطاع سيضيف نحو 16 مليار ريال سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع أن يسهم القطاع في خلق فرص وظيفية تصل إلى 10 آلاف فرصة وظيفية لأبناء وبنات الوطن.

كما أوضح أن قيمة ما يستورده السوق السعودي من المعدات الصناعية الكهربائية يصل إلى نحو 25 مليار ريال سنوياً.

وقال إنه تم عرض فرص استثمارية، بنحو 4 مليارات ريال، خلال ورشة العمل تتركز في معدات وكابلات الضغط العالي، والعدادات الذكية، وأنظمة التحكم الآلي، وبعض معدات صناعة الطاقة المتجددة.

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