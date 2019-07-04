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التجارة السعودية تستطلع الآراء لمشروع قواعد الاجتماعات بإجراءات الإفلاس

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التجارة السعودية تستطلع الآراء لمشروع قواعد الاجتماعات بإجراءات الإفلاس التجارة السعودية تستطلع الآراء لمشروع قواعد الاجتماعات بإجراءات الإفلاس

الراض – مباشر: دعت وزارة التجارة والاستثمار ، اليوم الخميس، المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع قواعد الاجتماعات في إجراءات الإفلاس.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن إبداء الآراء يكون عبر البريد الإلكتروني، وذلك حتى تاريخ 21 يوليو/تموز 2019.

وأضافت التجارة، أن مشروع القواعد يهدف إلى تنظيم الاجتماعات في إجراءات الإفلاس، وذلك لتيسير عقد الاجتماعات والتصويت عليها وفق آليات واضحة ومحددة.

وتضمن المشروع تنظيم 4 اجتماعات في إجراءات الإفلاس على النحو الآتي: اجتماع لجنة الدائنين، واجتماع الدائنين في اجراء التصفية المنعقد بموجب المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام، واجتماع التصويت على المقترح، واجتماع ورثة المدين المتوفى ودا​ئنيه.

ويهدف المشروع، وفقا لوزارة التجارة، إلى تنظيم الدعوة لعقد الاجتماعات وإدارتها والبيانات اللازمة توافرها في محضر الاجتماع وآليات إيداع محضر الاجتماع.

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