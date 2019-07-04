شركة أبحاث تتوقع نتائج عدد من الشركات السعودية بالربع الثاني

الرياض ـ مباشر: توقعت الجزيرة كابيتال أن يتراجع إجمالي صافي ربح الشركات الواقعة تحت تغطيتها نحو 26 بالمائة، في الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018.

وقالت شركة الأبحاث، في تقرير اطلع عليه "مباشر"، اليوم الخميس، إنها تتوقع استقرار أرباح شركات البتروكيماويات السعودية بالربع الثاني من 2019، نتيجة الطلب الموسمي، في ظل استقرار أسعار بيع غالبية المنتجات.

كما توقعت حدوث انكماشات في الهوامش بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، ليتراجع صافي الربح بحدود 50 بالمائة، ويستمر الضغط على الهوامش للربع الرابع على التوالي.

وتوقعت الجزيرة كابيتال، تراجع أرباح شركة "سابك" 49.8 بالمائة، خلال الربع الثاني، إلى 3.36 مليار ريال.

وفي المقابل، توقعت شركة الأبحاث، أن يستمر قطاع البنوك في تحقيق نمو قوي لصافي الربح خلال الربع الثاني 2019 بدعم من ارتفاع معدلات الإقراض.

وقالت إنه من المتوقع استمرار تباطؤ نمو الودائع والائتمان مع بقاء المؤشرات الاقتصادية دون تغيرات مهمة.

وتوقعت أن يعلن مصرف الراجحي عن صافي ربح يقارب 2.9 مليار ريال بدعم من زيادة الودائع، مع استقرار معدل الإقراض إلى الودائع حول 80 بالمائة.

الأسمنت

وفيما يخص شركات الأسمنت، توقعت الجزيرة كابيتال، أن تقفز إجمالي أرباح الشركات نحو 721 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، نتيجة لتحسن أسعار البيع.

وقالت إنه من المتوقع أن تتعافى الإرساليات المحلية خلال شهر يونيو / حزيران مقارنة بالشهر السابق، نتيجة التحسن المتوقع لأنشطة البناء بعد انتهاء شهر رمضان.

وتابعت: نتوقع استمرار ارتفاع سعر الطن في الربع الثاني 2019 لتعويض الانخفاض المتوقع في حجم المبيعات عن ذات الربع من العام السابق".

الاتصالات

وتوقعت الجزيرة كابيتال، نمو أرباح قطاع الاتصالات بحدود 25.1 بالمائة، مقارنة بنفي الربع من العام 2018، بدعم من قوة أداء شركة الاتصالات السعودية وتوقعات بتحسن ربحية زين السعودية.

وقالت إن جميع شركات الاتصالات الثلاثة حققت تحسنا في الهامش في الربع الأول 2019 ، وسيستمر توسع الهوامش في الربع الثاني.

وتابعت: من المتوقع أن يستمر الأداء القوي لشركة الاتصالات السعودية بصافي ربح 2.7 مليار ريال، بارتفاع نسبته 10.8 بالمائة، مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.

وتوقعت شركة الأبحاث أن تحقق شركة زين نتائج إيجابية، في ظل ارتفاع الهوامش وتحسن المبيعات، وكذلك الأمر بالنسبة لشركة موبايلي.

الرعاية الصحية

وفيما يخص الرعاية الصحية، توقعت الجزيرة كابيتال ارتفاع الإيرادات، بنسبة 3.7 بالمائة، مقارنة بالربع المماثل من 2018، بدعم من الإضافات في الطاقة الاستيعابية التي قامت بها معظم الشركات.

وقالت إنه من المتوقع ارتفاع صافي أرباح القطاع، بنسبة 10.5 بالمائة، بدعم مباشر من صافي ربح دله الصحية، التي من المتوقع أن تعلن عن صافي ربح بقيمة 35.6 مليون ريال، ارتفاع 68.2 بالمائة.

وتوقعت شركة الأبحاث، نمو إيرادات جميع شركات القطاع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، باستثناء شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني.

التجزئة

أما عن شركات التجزئة، فأشارت الجزيرة كابيتال، إلى أنه من المنتظر أن نشهد نموا إيجابيا في صافي ربح الربع الثاني من 2019، مقارنة بذات الربع من العام الماضي بدعم من نمو المبيعات وتحسن هامش إجمالي الربح.

وتوقعت صافي ربح لشركة ساكو بحدود 21.5 مليون ريال، بدعم من نمو المبيعات، مع توقعات بارتفاع مبيعات أسواق العثيم بنسبة 7.3 بالمائة بعد زيادة عدد الفروع.

وقالت إن شركة جرير للتسويق افتتحت معرضين جديدين خلال الربع الثاني من 2019، والذي يتوقع أن يزيد من مبيعات الشركة.

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