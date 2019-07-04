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بالصور.. وصول أول رحلة حج للعام الجديد

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الرياض ـ مباشر: أعلنت هيئة الطيران المدني، بالسعودية، اليوم الخميس، عن وصول أول رحلة قادمة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة لموسم حج هذا العام.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن الرحلة قادمة من العاصمة الهندية نيودلهي، وكان على متنها 420 حاجاً.

وأكدت هيئة الطيران المدني، في وقت سابق، استكمال استعداداتها لاستقبال رحلات الطيران الناقلة لحجاج بيت الله الحرام، مبينة أن الخطة التشغيلية التي أعدتها تشمل الكثير من الترتيبات والخدمات اللوجستية والميدانية.

وأوضحت الهيئة، أنه سيتم استقبال 48 ألف مسافراً يومياً بمجمع صالات الحج والعمرة عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، إلى جانب 45.17 ألف مسافرا يومياً بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، بالسعودية عن بدء المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، اعتباراً من اليوم الخميس الأول من شهر ذي القعدة.

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