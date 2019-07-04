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سوق الأسهم السعودية يهبط 0.13% بالتعاملات الصباحية..والموازي يخالف الاتجاه

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سوق الأسهم السعودية يهبط 0.13% بالتعاملات الصباحية..والموازي يخالف الاتجاه سوق الأسهم السعودية يهبط 0.13% بالتعاملات الصباحية..والموازي يخالف الاتجاه

الرياض – مباشر: تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم - تاسي بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم الخميس؛ وسط تباين بأداء القطاعات وبضغط مباشر من القياديات، فيما خالف مؤشر السوق الموازي- نمو الاتجاه وصعد بشكل ملحوظ.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.13 بالمائة، بحلول الساعة 10:48 بتوقيت السعودية، فاقدا 11.09 نقطة، تراجعت به لمستوى 8842.38 نقطة.

وبلغت قيم التداولات في تلك اللحظات 289.97 مليون ريال، بالتداول على 13.12 مليون سهم، من خلال تنفيذ 13.77 ألف صفقة.

وتراجعت 9 قطاعات، جاء في مقدمتها الاتصالات بنسبة 0.49 بالمائة، يليه المرافق والمنافع العامة بـ 0.46 بالمائة.

وتأثر المؤشر كذلك، بتراجع المواد الأساسية بنسبة 0.27 بالمائة، والبنوك بنحو 0.07 بالمائة.

وتصدر الخدمات الاستثمارية والتمويلية الارتفاعات بنسبة 0.55 بالمائة، والرعاية الصحية بنحو 0.4 بالمائة.

وتصدر سهم "البابطين" التراجعات بنسبة 1.7 بالمائة، وكان "الباحة" الأبرز بين الارتفاعات بنحو 3.9 بالمائة.

وخالف مؤشر السوق الموازي- نمو التراجعات بالسوق الرسمي وارتفع في هذه الأثناء 1.6 بالمائة، رابحا 61.31 نقطة، ليصل لمستوى 3827.54 نقطة.

ودعم الموازي مكاسب سهم "بحر العرب" بنسبة 6.5 بالمائة، و"ريدان" بنحو 5 بالمائة.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تداول تعاملات الأربعاء على ارتفاع هامشي؛ بدعم من مكاسب القياديات، وسط تراجع للسيولة لأقل مستوى منذ فبراير/ شباط 2019، وبالمثل تمكن مؤشر السوق الموازي- نمو من الاستمرار بالارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي.

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