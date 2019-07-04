إيداع 458 مليون ريال بحسابات الباحثين عن عمل بالسعودية

الرياض – مباشر: أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أكثر من 458 مليون ريال في الحسابات البنكية لأكثر من 300 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي "حافز البحث عن عمل" و"حافز صعوبة الحصول على عمل"، وذلك عن شهر يونيو/حزيران 2019.

وقال "هدف"، في بيان له، إن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل بلغ 158.295 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغ أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 141.719 ألف مستفيد ومستفيدة.

وبين "هدف"، أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر يونيو/حزيران، بلغ 2379 مستفيد ومستفيدة منهم 1373 إناث و1006 ذكور.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

وأطلق "هدف" برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

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