"مسك" تعين عضواً منتدباً جديداً

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)، بالتمرير، أمس الأربعاء، تعيين سعد بن صالح الأزوري بمنصب العضو المنتدب.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الخميس، إن الأزوري أحد الكفاءات الوطنية؛ وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هال، بالمملكة المتحدة عام 2001.

وأشارت إلى أن لديه خبرات متنوعة تزيد عن 30 عاماً في المجال الصناعي والعمليات والاستثمار وصناعة الكابلات.

وأعلنت الشركة أمس الأربعاء، عن تعيين عبدالعزيز بن محمد النملة رئيساً لمجلس الإدارة، ويحيى بن إبراهيم القنيبط نائباً لرئيس المجلس، حتى انتهاء دورة المجلس الحالية في بداية يوليو/تموز 2022.

ورفضت الجمعية العامة لمساهمي الشركة، في يونيو/حزيران الماضي، تعديل النظام الأساسي للشركة، فيما يخص تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة.

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