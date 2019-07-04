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اليوم.. إطلاق المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني لحجاج الداخل بالسعودية

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الرياض ـ مباشر: تطلق وزارة الحج والعمرة، بالمملكة العربية ، اليوم الخميس، المرحلة الثانية من "المسار الإلكتروني لحجاج الداخل".

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إن هذه المرحلة مخصصة لإتمام إجراءات الحجز واختيار مقدم الخدمة.

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