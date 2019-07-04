اليوم.. إطلاق المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني لحجاج الداخل بالسعودية

الرياض ـ مباشر: تطلق وزارة الحج والعمرة، بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، المرحلة الثانية من "المسار الإلكتروني لحجاج الداخل".

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إن هذه المرحلة مخصصة لإتمام إجراءات الحجز واختيار مقدم الخدمة.

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