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ضبط مواد خطيرة وأزياء قندهارية لـ"داعش" في شمال العراق

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وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء اليوم، أن قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية ضمن عمليات كركوك، وبناء على معلومات دقيقة تتمكن من مداهمة وكر للإرهابيين ضمن "وادي أبو شحمه".

وأوضحت الخلية أن القوة عثرت داخل الوكر على 5 أحزمة ناسفة، و3 عبوات قمعية، و"جليكان"، "صفيحة"، و5 صواريخ نوع "نمساوي".

© AP Photo /

وأضافت، كما تم العثور على قذيفة عيار 120، و7 هواتف نقالة، مع وسائل تفجير، و7 بطاريات مختلفة تستخدم للتفجير، و5 سبح عبوات، فضلا عن مواد أولية لصنع العبوات، ومنظومة شحن شمسية، وشاحنة كبيرة تحتوي على عدة مخارج، وعاكسة شحن Ups، و3 أسلاك كهربائية مختلفة.

وأيضا، وجدت القوة المشتركة، في الوكر، ملابس عسكرية، و25 زيا قندهاريا، ومشلحين، وكتب تكفيرية، ومواد غذائية، وطبية، وأغطية، وأفرشة متنوعة، ومواد أخرى.

وأكدت خلية الإعلام الأمني أن القوات قامت بتفجير الوكر بالكامل مع محتوياته.

وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

SputnikNews

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