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توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الليبي بعد تعرضه للقصف

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توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الليبي بعد تعرضه للقصف توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الليبي بعد تعرضه للقصف
أثار الهجوم على مركز لإيواء المهاجرين في طرابلس

© REUTERS / Ismail Zitouny

وحسب "رويترز"، أفاد منشور على صفحة سلطات مطار معيتيقة الدولي على "فيسبوك" بأن حركة الملاحة الجوية توقفت بالمطار الواقع بالعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لضربة جوية.

ولم ترد أي تفاصيل أخرى.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي لـ"رويترز" إن القصف دمر وحدة التحكم الرئيسة بالمطار.

وتتعرض طرابلس منذ ثلاثة أشهر لهجوم تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا اليوم الأربعاء، لإجراء تحقيق دولي ومستقل حول القصف الذي تعرض له مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي: "الأمين العام يدين قصف مركز إيواء المهاجرين في ليبيا، ويذكّر جميع الأطراف بالتزاماتهم وفقا للقانون الدولي الإنساني، بعدم تعريض حياة المدنيين للخطر، ويطالب بنقل المهاجرين لمراكز إيواء آمنة".

وفي وقت سابق، أعلن الناطق الرسمي باسم الطب الميداني والدعم في طرابلس مالك المرسيط في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "حصيلة القصف الجوي الذي استهدف مركز إيواء مهاجرين غير شرعيين في منطقة تاجوراء وصل إلى 40 قتيلا و80 جريحا وهم مهاجرون من جنسيات إفريقية مختلفة"، مضيفا أن "مركز الإيواء المهاجرين يقع في منطقة تاجوراء شرق طرابلس ولا تزال فرق الإسعاف مستمرة في إنقاد الجرحى جراء هذا القصف".

SputnikNews

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