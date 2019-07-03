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مقتل وإصابة عناصر من الجيش اليمني بقصف مدفعي

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مقتل وإصابة عناصر من الجيش اليمني بقصف مدفعي مقتل وإصابة عناصر من الجيش اليمني بقصف مدفعي

القاهرة — سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لـ "أنصار الله" على "تويتر": "إن مدفعية الجماعة شنت قصفاً على تجمعات للجيش اليمني شرق مديرية حيران شمال غربي حجة".

وأكدت وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش جراء القصف المدفعي.

وأشار إلى استهداف الجماعة تجمعات عسكرية بقذائف المدفعية غرب جبل النار التابع إدارياً لمديرية حرض شمال غربي حجة.

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك عنيفة بين الجماعة وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري تقوده يضم دولا عربية وإسلامية من جهة أخرى. ويسعى "التحالف" وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله"، في كانون الثاني/يناير 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم؛ إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية.

SputnikNews

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