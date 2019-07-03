بري يؤكد وجود مسائل عالقة مع إسرائيل

عضو مجلس النواب اللبناني علي بزي نقل عن نبيه بري في تصريحات تلفزيونية، قوله إن هناك مسائل عالقة على أمل إيجاد حل لها، أولها الاتفاق على مسألة الحدود البرية والبحرية خطيا، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وقال بزي: "الموضوع الأول له علاقة بضرورة إيراد مسألة التلازم (الحدود البرية والبحرية) خطيا، الموقف الأمريكي كان يتكلم شفاهية عن هذا الموضوع والكل يعلم موقف الرئيس بري تجاه هذا الأمر: نحن خطيا لا نثق بإسرائيل فكيف بالأحرى شفهيا".

وأضاف بزي: "لبنان يريد كذلك أن ترعى الأمم المتحدة هذه المحادثات لا أن تستضيفها فحسب".

من جانبه يقوم المسؤول الأمريكي ديفيد ساترفيلد بجولات بين لبنان وإسرائيل في مسعى لبدء المحادثات بين البلدين اللذين ما زالا رسميا في حالة حرب منذ قيام إسرائيل في عام 1948.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز قال، في وقت سابق، إنه يتوقع بدء المحادثات بوساطة أمريكية في غضون شهر.

وقال شتاينتز إنه بمجرد البدء في المحادثات، فإن من المرجح أن يكون بوسع شركات الطاقة العاملة في المياه الإسرائيلية واللبنانية تنفيذ أول عملية مسح زلزالي للمنطقة البحرية المتنازع عليها.

وذكر بيان صدر عن مكتب بري، أمس الثلاثاء، أن لبنان يريد أن يرعى ممثل الأمم المتحدة في لبنان هذه الاجتماعات حتى يفوت على إسرائيل فرصة انتزاع الحقوق اللبنانية.