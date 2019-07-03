قوات الوفاق تقطع شبكات الاتصال بالمناطق الخاضعة لسيطرة القيادة العامة للجيش الليبي

بنغازي — سبوتنيك. وأشار الخرطوش في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إلى أن شركة الاتصالات التابعة لحكومة الوفاق تحاول قطع الاتصالات بالمناطق التي تسيطر عليها قوات الجيش الوطني الليبي.

© AFP 2019 / Mahmud Turkia

وقال الخرطوش إن "شبكات الاتصالات منقطعة في منطقة قصر بن غشير بالكامل منذ نحو 9 أيام ولا توجد تغطية للهواتف بسبب شركة الاتصالات الليبية التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة حيث قامت بقطع وسائل الاتصال المرتبطة بأبراج التغطية للهواتف المحمولة والأرضية"، مضيفا أن " شبكة الاتصالات مفصولة منذ أيام من منطقة حي الكايخ إلى سوق السبت وقصر بن غشير وبير التوت إلى المناطق المحيطة بكوبري وادي الربيع جنوب طرابلس".

وتابع "هناك فريق مختص تابعا اللواء 73 مشاة سيقوم بفتح تحقيق رسمي مع مدير شركة البريد للاتصالات لقصر بن غشير ومحيطها لمعرفة تفاصيل انقطاع شبكة الاتصالات بالمنطقة".

وبدأت المواجهات العنيفة جنوبي العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الليبي، وقوات تابعة لحكومة الوفاق منذ الرابع من نيسان/أبريل الماضي، مخلفة مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.

وتتنازع على الحكم في ليبيا سلطتان هما حكومة الوفاق برئاسة السراج التي شكلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وسلطات في الشرق الليبي مدعومة من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.