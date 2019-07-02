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مستشار ترامب: الصفقة التجارية مع الصين تحتاج لوقت

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مستشار ترامب: الصفقة التجارية مع الصين تحتاج لوقت مستشار ترامب: الصفقة التجارية مع الصين تحتاج لوقت

مباشر: قال المستشار التجاري للبيت الأبيض إن المحادثات التجارية مع الصين تسير في الاتجاه الصحيح وأن أي تنازلات إلى بكين بشأن "هواوي" كانت صغيرة في سياق صفقة تجارية أكبر.

وأضاف "بيتر نافارو" في مقابلة مع "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الثلاثاء:"نحن نسير في اتجاه جيد للغاية مع الصين، ولكن الأمر معقد سيستغرق بعض الوقت لتوصل لصفقة عادلة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد اتفق مع نظيره الصيني في اجتماع عقد يوم السبت في قمة مجموعة العشرين باليابان على استئناف المحادثات التجارية ورفع الحظر على "هواوي".

وعن رفع الحظر على "هواوي" قال "نافارو" إن سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بمكون "5G" لم تتغير.

وأوضح مستشار البيت الأبيض:"كل ما قمنا به بشكل أساسي هو السماح ببيع رقائق إلى هواوي وهي عناصر ذات تكنولوجيا منخفضة لا تؤثر على الأمن القومي.

مباشر (اقتصاد)

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