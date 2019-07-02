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"العربية" تعتذر رسميا عن شائعة "وفاة السبسي" والنيابة تحركت

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"العربية" تعتذر رسميا عن شائعة "وفاة السبسي" والنيابة تحركت "العربية" تعتذر رسميا عن شائعة "وفاة السبسي" والنيابة تحركت

ولفتت في حديث لها مع برنامج "هنا شمس" المذاع على إذاعة "شمس أف أم" إلى أن قناة "النهار" الجزائرية التي نشرت الإشاعة لم تتصل بها ولم تقدم اعتذارها.

وأكدت على أن رئاسة الجمهورية لم تتقدم بشكاية ضد مروجي إشاعة وفاة السبسي.

وأشارت إلى أن النيابة العمومية تحركت وفتحت بحثا تحقيقيا ضد كل من نشر هذه الإشاعة مشددة على أنه سيتم تطبيق القانون، وتابعت كذلك "وزارة الشؤون الخارجية ستتخذ الإجراءات اللازمة بخصوص هذه الحادثة". 

وأصدرت رئاسة الجمهورية التونسية بيانا نشرته على حسابها الرسمي عبر موقع "فيسبوك" مساء أمس جاء فيه أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي غادر المستشفى العسكري بتونس نحو مقر إقامته بقرطاج عشية اليوم الاثنين 1 يوليو/ تموز بعد تلقّيه العلاج اللازم وتعافيه.

ونقلت الرئاسة أن "رئيس الدولة يتقدم بخالص تقديره وامتنانه للفريق الطبي بالمستشفى العسكري وشكره لكل من سأل للاطمئنان على صحته".

وأعلنت الرئاسة التونسية في 27 يونيو/ حزيران الماضي أن الرئيس قايد السبسي تعرض لوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس.

وقالت الوكالة الرسمية التونسية، الخميس الماضي، نقلا عن بلاغ للرئاسة: "تعرّض رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الخميس إلى وعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس".

ونقلت عدد من وسائل إعلام عربية من بينها قناة العربية خبرا بوفاة السبسي قبل أن تحذف الخبر وتعتذر عنه.

SputnikNews

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