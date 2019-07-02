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سيناتور روسي: مصر لم تنفذ بعد توجيهات موسكو الأخيرة في مجال أمن الطيران العارض

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موسكو — سبوتنيك. قال كوساتشوف، لوكالة "سبوتنيك": "كانت آخر زيارة من المتخصصين الروس للتحقق من حالة المطارات المصرية في نيسان/ أبريل، وبعد نتائج هذه الزيارة أعددنا قائمة من المتطلبات الإضافية إلى الجانب المصري. الآن الكرة في ملعب الجانب المصري، يجب تنفيذ الملاحظات وعلى خبرائنا التصديق على ذلك"، مضيفاً "نحن ننتظر ردا، نتوقع رد فعل من الجانب المصري، بأنهم قد أزالوا كل شيء"، مؤكداً أنه لا توجد سياسة في هذا الشأن، الأمر يتعلق فقط بسلامة الركاب.

© Sputnik . Grigoriy Sisoev

وتابع كوساتشوف:

الوفد الروسي، عمل في منذ 14 نيسان/ أبريل، وعاين استعدادات مطارات المنتجعات السياحية لاستقبال السياح الروس.

هذا وكان رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، قد أعلن خلال لقائه برئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفينكو تقدير مصر لجهود قادة البلدين، ومختلف الهياكل المتخصصة، التي ساهمت في استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين عاصمتي البلدين، بين موسكو والقاهرة. وأعرب عن أمله في أن تبدأ الرحلات الجوية العارضة في المستقبل القريب بين المدن الروسية ومطاري شرم الشيخ والغردقة، وأن المطارين آمنين تمامًا"، مشيراً إلى أن الوضع في هذه المطارات يتوافق مع المعايير الدولية لأمن الطيران.

هذا وكانت حركة الطيران بين مصر وروسيا، توقفت بالكامل بقرار من جانب ، منذ خريف 2015، عقب سقوط وتحطم طائرة ركاب روسية في صحراء سيناء، ما أسفر عن مقتل طاقمها وركابها بالكامل.

وجرى استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو، يوم 11 نيسان/ أبريل الماضي، ولكن لم تستأنف روسيا رحلات الطيران بعد إلى المنتجعات السياحية المصرية والتي يتوقف عليها تدفق السياح الروس لمصر.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد لفت إلى قرب عودة رحلات الطيران الروسية إلى المنتجعات المصرية، وذلك خلال لقائه مع نظيره المصري، عبد الفتاح ، أثناء زيارة الأخير لروسيا، في تشرين الأول/ أكتوبر، من العام الماضي.    

SputnikNews

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