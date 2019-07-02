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السعودية تفتتح "مدينة الثلج" في مصر

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وشارك أسامة نقلي، سفير لدى ‬ ومندوب المملكة‬ الدائم لدى جامعة الدول العربية‬، أمس الاثنين، في افتتاح المشروع الاستثماري‬ الترفيهي‬ السعودي‬ "المدينة الثلجية" المقام بمجمع "ستي ستارز"‬ في العاصمة المصرية القاهرة‬، بحسب بيان للسفارة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

ومشروع "المدينة الثلجية" هو المشروع الاستثماري الترفيهي الخامس لشركة عبدالله العثيم للاستثمار، باستثمار بلغ 500 مليون جنيه على مساحة 60000 قدم 2 وبدرجة برودة تصل إلى 5 درجة مغطاة بـ750 طن من الجليد المصنع من المياه النقية، وبتطبيق معايير السلامة والأمان لتوفير بيئة ثلجية واقعية وآمنة.

‫وعبر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة فهد بن عبدالله العثيم في تصريح له عن سعادته بحضور سفير السعودية لدى مصر‬ في افتتاح المشروع، عادا ذلك بأنه يمثل اهتماماً ودعماً من قبل المملكة‬ للمستثمرين السعوديين في مصر.

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سفير السعودية داخل مدينة الثلج بالقاهرة

وحضر الافتتاح رجل الأعمال السعودي عبدالرحمن شربتلي مالك مجمع ستي ستارز‬، ورئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم للاستثمار عبد الله بن صالح العثيم وأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين في الشركة.‬

وقال رئيس اتحاد الغرف المصرية، أحمد الوكيل في فبراير/شباط الماضي، إن السعودية احتلت المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، بـ5 آلاف مشروع، بينما تنامت المشاريع المصرية في المملكة لتصل إلى 1300 مشروع باستثمارات تجاوزت 2.5 مليار دولار.

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