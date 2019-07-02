عون أمام وزيرة فرنسية: لبنان متمسك بعودة النازحين دون انتظار الحل السياسي

شدد الرئيس عون خلال استقباله وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، على التزام لبنان قرار مجلس الأمن الرقم 1701، وأن الوضع مستقر على الحدود اللبنانية الجنوبية في وقت تستمر الاتصالات للبدء بمفاوضات لترسيم الحدود البحرية والتي تتولى الولايات المتحدة الأمريكية عبر السفير ديفيد ساترفيلد تقريب وجهات النظر بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي لمباشرة التفاوض بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن "لبنان متمسك بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم من دون انتظار الحل السياسي للأزمة السورية، لا سيما وأن القسم الأكبر من سوريا بات مستقراً والتوتر محصور في منطقة لا تشكل سوى 10% من أراضيها".

ولفت إلى أن عمليات إعادة النازحين السوريين الراغبين في العودة من لبنان إلى سوريا مستمرة وبلغ عدد العائدين نحو 300 ألف نازح، لم تتبلغ السطات اللبنانية تعرضهم لأي تضييق أو ضغوط بعد عودتهم.

وشدد عون على قدرة لبنان على التفاوض مباشرة مع السلطات السورية لاستمرار انسياب عودة النازحين.

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واستغرب إصرار المجتمع الدولي على عدم المساهمة في هذه العودة، وعدم تجاوب الأمم المتحدة مع طلب لبنان تقديم مساعدات عينية للنازحين العائدين إلى بلادهم وذلك بهدف تشجيعهم على العودة.

بدورها أثنت الوزيرة الفرنسية على التعاون القائم بين لبنان وفرنسا في مجالات عدة لاسيما التعاون العسكري بين الجيشين اللبناني والفرنسي، وأعربت عن استعداد بلادها لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وفقاً لمداولات مؤتمر "روما 2" الذي عقد العام الماضي.

والتقت الوزيرة الفرنسية في وقت سابق رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الدين الحريري، وجرى البحث في التعاون العسكري بين البلدين.

وصلت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، مساء أمس الإثنين، إلى بيروت، في زيارة رسمية تستمر حتى الأربعاء المقبل، تلتقي خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وزير الدفاع الوطني إلياس بو صعب، وقائد الجيش العماد جوزاف عون.

كذلك ستلتقي قائد قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللواء ستيفانو ديل كول وكتيبة بلادها في الجنوب.