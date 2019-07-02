سلطنة عمان ترد على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

ونفت ​وزارة خارجية​ سلطنة عمان، في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "إقامة علاقات دبلوماسية مع ​إسرائيل​"، مشددة على أن "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول إقامة علاقات دبلوماسية بين السلطنة ودولة إسرائيل لا أساس لها من ​الصحة​".

ولفتت الوزارة إلى أن "​سلطنة عمان​ تحرص على بذل كل الجهود لتهيئة الظروف الدبلوماسية المواتية لاستعادة ​الاتصالات​ بين كل الجهات الدولية والإقليمية للعمل على تحقيق سلام بين السلطة الوطنية الفلسطينية و​حكومة​ إسرائيل بما يؤدي إلى قيام دولة فلسطين المستقلة".

​وكان رئيس جهاز "الموساد"، يوسي كوهين، أعلن أن "إسرائيل أعادت إقامة علاقات رسمية مع سلطنة عمان، وأنشأت مكتبا تمثيليا لوزارة الخارجية الإسرائيلية في هذا البلد العربي.

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وأضاف كوهين، خلال مؤتمر في مدينة هرتزيليا، أن "استعادة العلاقات بين تل أبيب ومسقط هي الجزء المرئي من جهد أوسع بكثير لا يزال سريا"، واصفا عُمان بأنها "الوسيط السري في أزمات إقليمية عدة"، وذلك حسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

تأتي تصريحات كوهين بعد مرور أيام على "ورشة البحرين" التي كشفت الجانب الاقتصادي لخطة السلام الأمريكية المسماة "صفقة القرن"، وقاطعها الفلسطينيون، إلا أن ممثلين عن سلطنة عمان شاركوا فيها.

وأحرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، محادثات مفاجئة مع السلطان قابوس في مسقط، ما أثار مخاوف الفلسطينيين إزاء تطبيع العلاقات بين الطرفين.

وأعلنت سلطنة عمان في 26 يونيو/حزيران الماضي، عزمها فتح سفارة لها لدى السلطة الفلسطينية، "استمرارا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني"، وفق ما جاء في بيان صادر عن الخارجية العمانية.