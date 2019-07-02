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الرئيس الموريتاني يوجه إلى اختصار اسمه

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ويؤكد التعميم باختصار اسم الرئيس إلى "محمد ولد الشيخ الغزواني" لكي يتم اعتماده في وسائل الإعلام، حسب صحيفة "صحراء ميديا" الإلكترونية.

© REUTERS / SIA KAMBOU

وفاز الغزواني برئاسة الجمهورية في الانتخابات التي شهدتها موريتانيا في 22 يونيو/حزيران الماضي.

وينصب الغزواني رئيسا للبلاد في شهر أغسطس/آب، بعد أن تنتهي ولاية الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا، رسميا فوز وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 22 يونيو.

 ورفض المجلس جميع الطعون التي قدمها 4 مرشحين خسروا الانتخابات، وقال في بيان، إن "محمد ولد الغزواني حصل على نسبة 52% من أصوات الناخبين، وحصل سيدي محمد ولد بوبكر على 17.87%، وبيرام الداه اعبيد، على 18.59%، ومحمد ولد مولود على نسبة 2.44%، ومحمد الأمين المرتجي الوافي على نسبة 0.40% وكان حاميدو بابا على نسبة 8.70%".

وقال الاتحاد الأفريقي الذي يدعو للديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية في القارة إنه راض عن العملية الانتخابية.

وكانت الانتخابات الموريتانية سلمية إلى حد بعيد، وهي أول تصويت لاختيار خليفة لرئيس منتخب ديمقراطيا منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1960.

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