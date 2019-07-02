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عدد قتلى "30 يونيو" في السودان يرتفع إلى 10 أشخاص

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© AFP 2019 / KARIM SAHIB

ووصل عدد الجرحى في المليونية إلى 185 شخصا، وأكد وكيل وزارة الصحة سليمان عبد الجبار لصحيفة "الانتباهة" السودانية إن 4 حالات دخلت أمس إلى المستشفيات بإصابات بسيطة.

وكانت قوى الحرية والتغيير، التي تتزعم الاحتجاجات المطالبة بنقل السلطة من المجلس العسكري للمدنيين منذ عزل الرئيس السابق، عمر البشير، في نيسان/أبريل الماضي، قد أعلنت عن إطلاق ما أسمته بـ "مليونية مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية"، الأحد الماضي.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية.

واقتحمت قوات نظامية سودانية، في الثالث من يونيو/حزيران الماضي، ساحة اعتصام القوى المعارضة التي أقامها المحتجون أمام القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم وفض اعتصامهم بالقوة، ما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل.

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