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بيان من محامي أسرة القذافي بشأن هانيبال

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© AP Photo / Abdel Magid al-Fergany

وبحسب بيان الزائدي، أن الهدف من القول بأن هانيبال القذافى كان يتولى عضو اللجنة الأمنية العليا "يهدف شرعنة استمرار عملية توقيفه تعسفيا".

وأضاف البيان "يؤسفنا أن تلجأ عائلة الشيخ محمد يعقوب فى بيانها إلى تلفيق وفبركة مناصب تخص السيد هانيبال القذافى فى الوقت الذى لم يكن يوماً مسؤولا أو عضوا فى أى لجنة أمنية أو عسكرية فى ليبيا علي الإطلاق".

وتابع محامي أسرة القذافي، "كما يؤسفنا أن يكون بيان عائلة الشيخ محمد يعقوب ليس إلا تعبيراً عن مزايدات مزمنة بين بعض الأطراف". 

وأشار إلى أن مثل هذه المزايدات منذ اختطاف هانيبال القذافى من دمشق حتى اليوم لا تبررها أية اعتبارات، ولا تهدف إلى تحقيق أي غاية سوى الإطاحة بحقوق هانيبال وإبقاءه معتقلاً فى السجون اللبنانية دون مطلق مبرر قانونى، إلا قانون انتسابه لأبيه معمر القذافى.

واختتم البيان "أن أسرة الزعيم الراحل تضع هذا البيان برسم شرفاء لبنان والرأي العام العربى والدولي والمؤسسات القانونية المختلفة آملين منهم رفع الصوت للمطالبة بفك أسر المعتقل هانيبال معمر القذافى وإطلاق سراحه فوراً".

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