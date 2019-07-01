Honor 20 Pro متوفر في الإمارات اعتبارًا من أغسطس

أعلنت هونر HONOR، العلامة التجارية الإلكترونية المتخصصة في مجال الهواتف الذكية عن إطلاقها الإقليمي لهاتف هونر 20 برو HONOR 20 PRO، وذلك ، بعد حفل إطلاق ضخم في لندن مؤخراً.

وقالت الشركة في بيان صحفي تلقت البوابة العربية للأخبار التقنية نسخة منه إن الهاتف المنتظر والمعتمد من جوجل بلاي Google Play سيتوفر في جميع متاجر التجزئة الرائدة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة مع بداية شهر أغسطس من العام الحالي. وذلك في إشارة منها بأن الهاتف الجديد سيحصل على التحديثات من جوجل ولن يتأثر بمفرزات الأزمة الحالية بين هواوي والولايات المتحدة الأمريكية، والتي شهدت انفراجًا كبيرًا خلال اليومين الماضيين عبر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحظر عن هواوي.

وأكدت الشركة في بيانها أيضًا على التزامها بتقديم أفضل التقنيات المتطورة وتجارب Android المحدّثة، وقالت إنه سيتم تزويد سلسلة هواتف 20 بنظام أندرويد كيو Android Q قريباً بما في ذلك هاتف HONOR 20 PRO.

ويرتقي الجهاز الجديد بميزاته ويضع معياراً جديداً بفضل نظام الكاميرا الرباعية الخلفية، أحد أفضل كاميرات الهواتف الذكية تصنيفاً على الإطلاق، وخلفية الهاتف الزجاجية الذكية والعملية والأداء المتفوق المُدعّم بمُعالج Kirin 980 وذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت، بالإضافة إلى تقنية تبريد الجرافين وشاشة العرض الكاملة التي تشكل 91.7% من حجم الهيكل العام.

ويأتي الإصدار الجديد من هاتف هونر بعد فترة وجيزة من إطلاق هاتف HONOR 10i المتوفر حالياً في الإمارات العربية المتحدة، والذي يتميز بأول نظام كاميرا ثلاثية من HONOR وكاميرا سيلفي مُبتكرة بدقة 32 ميجابيكسل.

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تجدر الإشارة إلى أن هونر هي علامة إلكترونية رائدة للهواتف الذكية. وتأسست العلامة بهدف تلبية احتياجات أولئك الذين تشكل التقنيات الرقمية جزءاً أصيلاً من حياتهم، وذلك عبر تقديم منتجات محسنة قائمة على الإنترنت من شأنها إتاحة تجارب منقطعة النظير للمستخدمين، وتكون مصدر إلهام ودعم للارتقاء بإبداعات الشباب وتمكينهم من بلوغ أحلامهم. ورسخت ’هونر‘ مكانتها الرائدة عبر استعراض جرأتها في الإقدام على ما يتجاوز حدود المألوف والمعروف، واتخاذ الخطوات المطلوبة لإطلاق أحدث التقنيات والابتكارات لصالح خدمة عملائها.