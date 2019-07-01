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سوريا.. أصوات انفجارات تهز محيط دمشق وريف حمص الغربي (صور + فيديو)

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جي بي سي نيوز :- أكد مصدر عسكري سوري في تصريح لوكالة "سانا" أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض المواقع العسكرية في محيط دمشق وحمص.

وقالت وسائل الإعلام السورية الرسمية، اليوم الاثنين، إن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان في محيط ريف دمشق، وريف حمص الغربي وتمكنت من إسقاط عدد منها.

وأوردت السورية أن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان في محيط ريف دمشق.

وقالت القناة السورية إن الدفاعات أسقطت عددا من الصواريخ جنوب دمشق، مشيرة إلى أنه قد تم تدمير 6 أهداف.

وأضاف التلفزيون الرسمي أن الدفاعات الجوية تصدت أيضا لعدوان بالصواريخ على حمص وأسقطت عددا منها.

وفي وقت سابق صرح مصدر عسكري قد صرح لـRT بأن الصواريخ استهدفت عدة نقاط عسكرية في ريف حمص الغربي.

كما أفاد مراسل RT بأن أنباء وردت عن استهداف مركز البحوث في جمرايا.

سوريا.. الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم صاروخي في محيط دمشق وريف حمص الغربي (صور + فيديو)

كما أشار مراسلنا إلى أن انفجارا هز المطار الشراعي جنوب غرب دمشق الذي توجد فيه قواعد للدفاع الجوي.

سوريا.. الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم صاروخي في محيط دمشق وريف حمص الغربي (صور + فيديو)

جي بي سي نيوز

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