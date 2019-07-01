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شركة البترول تقر اجراءات لتحسين المستوى المعيشي لموظفيها

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شركة البترول تقر اجراءات لتحسين المستوى المعيشي لموظفيها شركة البترول تقر اجراءات لتحسين المستوى المعيشي لموظفيها

جي بي سي نيوز:-اقر مجلس ادارة شركة البترول الوطنية حزمة إجراءات لتحسين الظروف المعيشية لموظفي الشركة، ابرزها تصنيفهم بعقود وزيادة منافع التأمين الصحي ومأسسة التدريب في الشركة.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ماهر حجازين في تصريح صحفي اليوم الاثنين، ان قرار المجلس المتعلق بتصنيف الموظفين بعقود يشمل نحو 53 بالمئة من موظفي الشركة خاصة وان التعيينات في الشركة منذ عام 2012 تمت بموجب عقود سنوية، حرمت موظفي العقود من امتيازات الموظف المصنف بوظيفة دائمة.
واضاف ان القرار يسهم في تحقيق الامن الوظيفي والنفسي للعاملين في الشركة لتعزيز الإنتاج وزيادة الاستقرار في علاقات العمل وتحسين مستوى معيشتهم.
وتضمن القرار توسيع المنافع من التأمين الصحي وشمول الموظف الذي يتقاعد ما بعد قرار مجلس الادارة بالتامين الصحي، مؤكدا أهمية التأمين الصحي للمتقاعدين بصفته ضرورة في هذه المرحلة العمرية وعرفانا من الشركة بدور المتقاعدين ولضمان حياة كريمة لهم.
وقال ان الشركة وبالتعاون مع نقابتي الجيولوجيين والمهندسين ستعمل على مأسسة عملية التدريب بتحديد المدد في كل برنامج تدريبي وترك اختيار المؤهلين لهذه البرامج لقرار النقابتين دون تدخل من الشركة التي سيقتصر دورها على تقديم خبراتها لحديثي التخرج وتأهيلهم لسوق العمل.
ويعمل في شركة البترول الوطنية 200 موظف.
ويبلغ راس مال الشركة التي تأسست في حزيران عام 1995 ما قيمته 15 مليون دينار.
ووقعت الشركة عام 1996 مع اتفاقية امتياز لمنطقة الريشة لمدة 50 عاماً.

جي بي سي نيوز

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