بعد انفصاله عن زوجته.. علي ربيع يشعل مواقع التواصل بهذه الصورة

جولولي

شارك الفنان المصري علي ربيع جمهوره في صورة له مع ابنته عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

الصورة ظهر فيها الفنان وهو يحمل ابنته، والتي بدت قريبة الشبه منه، وتلقى ربيع العديد من التعليقات من قبل جمهوره وأصدقائه الفنانين.

ومن بين تعليقات الفنانين أوس أوس الذي كتب قائلا: «عروسة عمر يا حبيبي»، كما علقت الفنانة ندى عادل، وطاهر أبو ليلية، وغيرهم.

وكان الفنان علي ربيع قد انفصل مؤخرا عن زوجته ندى محمود بعد إنجاب ابنته مليكة، واحتفلت الأخيرة بعيد ميلاد ابنتها الأول منذ أسابيع في غياب علي ربيع.

يذكر أن ندى محمود...