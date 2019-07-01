أخبار عاجلة

شهادات ديبلوماسيين واستخباراتيين تحطم الصورة النمطية للسياسة السوفيتية في الشرق الأوسط -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يوضح معنى كلمة "السجود" في القرآن الكريم -
السفيرة عزيزة - تقدم لكم طريقة تحضير فتة فراخ -
السفيرة عزيزة – لقاء مع الفنان محمد اوتكا .. في ضيافة السفيرة عزيزة -
#م. هاني سنبل: تم إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء -
الطريق لنهائي كأس الأمم.. مواجهات نارية منتظرة -
محدث.. النفط يقلص مكاسبه بعد بيانات المخزونات الأمريكية -
تقرير: أمازون وألفابت ومايكروسوفت يخططون لنقل الإنتاج خارج الصين -
ترامب: يجب أن نتلاعب بالعملة مثل الصين وأوروبا -
"الغرف السعودية" تشارك بالقمة الاقتصادية العربية البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

المحجوب: الجيش الليبي يتقدم في محاور طرابلس... وتعزيزات جديدة تصل العاصمة

Google+ Print

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن القوات الموجودة على المحاور في طرابلس، سيطرت على أماكن جديدة في محوري "عين زارة ووادي الربيع"، كما تقدمت في محاور أخرى.

وأوضح أن منطقة مطار طرابلس تحت سيطرة الجيش الليبي، وأن تعزيزات جديدة وصلت إلى المنطقة الغربية ومحاور القتال.

© REUTERS / Esam Al-Fetori

وفيما يتعلق بالتحذيرات التركية، تابع قائلا "من يقود غرف العمليات والطائرات المسيرة هم ضباط أتراك، كما أن الخبراء الأتراك في العاصمة طرابلس، يؤكد التدخل التركي، مع التأكيد على وصول الدعم اللوجيستي الكامل إلى طرابلس."

وشدد على أن الشعب الليبي سينتفض ضد أي تدخل من أي دولة، ولن يسمح باستمرار الإخوان في المشهد، خاصة في ظل مساعيهم لتحويل الدولة الليبية إلى دولة فاشلة، حاضنة للإرهاب ومليشيات تهريب الوقود، وخيرات ليبيا.

وشدد على أن الدعم الذي يوجه إلى طرابلس، يهدف للحفاظ  على بقاء جماعة "الإخوان المسلمين" (المصنفة إرهابيا في ليبيا وعدد من الدول العربية).

وحاولت "سبوتنيك"، التواصل مع المتحدثين الرسميين من جانب حكومة الوفاق، إلا أنه لم يجب أحدهم على اتصال الوكالة.

عاقبة الغدر

أعلن الجيش الوطني الليبي إطلاق عملية عسكرية جوية باسم "عاقبة الغدر" في طرابلس ضد قوات حكومة الوفاق.

وقال آمر غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء محمد منفور، في بيان نقلته صحيفة "المرصد" الليبية، الاثنين: "نهيب بكافة أهلنا في طرابلس بالابتعاد فورا عن المواقع العسكرية ومواقع المليشيات والإرهابيين وذلك من أجل سلامتهم التي تشكل أولوية لنا، ودامت ليبيا حرة عزيزة موحدة".

تهديدات

وفي وقت سابق أعلن المجلس الرئاسي الليبي التابع لحكومة الوفاق،السبت، إدانته لتهديد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر بإسقاط الطائرات التركية واستهداف سفنها في البحر المتوسط.

وأكد المجلس الرئاسي الليبي رفضه لهذه التهديدات، محملا المسؤولية كاملة لقيادة "الجيش الوطني الليبي عن أي ضرر يلحق برعايا أي دولة أو يمس بمصالحها على الأراضي الليبية".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
عائلات مصرية وسورية بمراكز الإيواء في ليبيا... واتهامات متبادلة بشأن استهداف المهاجرين

عائلات مصرية وسورية بمراكز الإيواء في ليبيا... واتهامات متبادلة بشأن استهداف المهاجرين

تصريحات حاسمة من الرئيس المصري تزامنا مع التمهيد لـ"صفقة القرن"

تصريحات حاسمة من الرئيس المصري تزامنا مع التمهيد لـ"صفقة القرن"

حكومة الوفاق الليبية تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول التصعيد جنوب طرابلس

حكومة الوفاق الليبية تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول التصعيد جنوب طرابلس

نواب فرنسيون يخططون لزيارة دمشق ولقاء الأسد

نواب فرنسيون يخططون لزيارة دمشق ولقاء الأسد