هل يتسبب في تساقط «جلد الوجه»؟ .. الحقيقة الكاملة لمرض «ريهام سعيد» .. وأول تعليق من الإعلامية الشهيرة

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

حالة من الجدل أثارها نبأ إصابة الإعلامية ريهام سعيد بمرض خطير وطلبها من جمهورها الدعاء لها ، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي وجمهور ريهام سعيد الخبر بشكل كبير ، وتداول البعض معلومات مغلوطة حول مرضها أشهرها ، أن الميكروب الذي أصاب ريهام يتسبب في تساقط جلد الوجه .

البداية

كانت الصفحة الرسمية لبرنامج "صبايا" الذي تقدمه ريهام سعيد عبر "فيسبوك"، أعلنت أن "ريهام" أصيبت بميكروب في وجهها، ليؤكد الأطباء أن الخطر ما زال قائما عليها، ويحاولون القضاء على الميكروب.

ويتخوف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ، لذا ستخضع لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة، حتى لا تنتشر تلك البكتيريا في الجسم ويصعب السيطرة عليها.. وستظل الإعلامية تحت الملاحظة لمدة أسبوعين من أجل تخطي مرحلة الخطر.. حيث تم منع الزيارة عنها.

وطلبت ريهام سعيد، من جمهورها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، الدعاء لها، وكتبت قائلةً: "حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدًا".

شقيقة ريهام تنفي تسبب المرض في تساقط جلد الوجه

تحدثت السيدة رانيا عمرو للمرة الأولى عن الحالة الصحية لشقيقتها الإعلامية ريهام سعيد، مؤكدة أن التشخيص الطبي أوضح أنه لا توجد أزمة طبية في الجلد، ولكن هناك ميكروب شديد دخل إلي تجويف الأنف، وحذر الفريق المعالج من خطورة انتشاره ليمتد إلي العين أو المخ.

أضافت أن شقيقتها ريهام تخضع حاليا لعلاج مكثف للسيطرة على الميكروب، بعد اللجوء لجراحة دقيقة بمنطقة الأنف، وإذا لم يكن هناك تحسن ستسافر إن شاء الله للتأكد من العلاج الصحيح وإن شاء الله بإذن الله تقوم بالسلامة.

ونفت رانيا ما تردد عن إصابة ريهام سعيد بنفس المرض الذي عانى منه المطرب الراحل مايكل جاكسون، وطلبت من وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة فيما ينشر عن شقيقتها لأن كل كلمة تؤثر في عائلة بأكملها.

ووجهت عتابا لمن روجوا الشائعات عن مرض ريهام سعيد قائلة: الناس دي مش بتفكر أن ريهام ليها أم وأب وأخوات وأولاد ممكن ينهاروا لما يقروا خبر زي ده. (المصدر)

ريهام سعيد تكشف تفاصيل مرضها ورحلة العلاج

فى أول تصريح لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة قالت الإعلامية ريهام سعيد، لـ"اليوم السابع"، إنها تجهز نفسها خلال الفترة الحالية للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية من أجل تلقى العلاج هناك.

وتجرى ريهام سعيد، خلال الساعات الحالية، العديد من الاتصالات من أجل اختيار دكتور متميز يقوم بتشخيص حالتها والبدء فى مرحلة العلاج، وأكدت أن كل ما يخيفها حاليا هو وصول الميكروب إلى المخ، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن المرض ليس جلديا كما أشيع فى بعض المواقع.

ووجهت ريهام الشكر إلى كل من دعمها فى هذه الأزمة، حيث أكدت أنها تلقت العديد من المكالمات ولكن حالتها الصحية تمنعها من الرد عليها.

كما أكدت أنها تمكث حاليا فى منزلها، حيث نصحها الدكتور الخاص بها بضرورة الابتعاد عن المستشفى حتى لا تلتقط أى ميكروب جديد، ومنع عنها الزيارات لمدة أسبوعين.

وكانت ريهام تعرضت لعملية خطيرة فى الوجه بعدما أصيبت ببكتيريا فى وجهها، حيث أكد الأطباء أن الخطر ما زال قائما عليها، ويحاولون القضاء على الميكروب.

ويتخوف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ، لذا ستخضع لعلاج مكثف خلال الفترة المقبل، حتى لا تنتشر تلك البكتيريا فى الجسم ويصعب السيطرة عليها..

ومن الجدير بالذكر أن ريهام سعيد تقدم برنامج صبايا على قناة الحياة يوم الأحد والاثنين من كل أسبوع فى العاشرة مساء.(المصدر)

ريهام سعيد عن مرضها: ما ضاقت إلا أما فرجت.. الله مع الصابرين

فى أول تصريح لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة قالت الإعلامية ريهام سعيد، لـ"اليوم السابع"، إنها تجهز نفسها خلال الفترة الحالية للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية من أجل تلقى العلاج هناك.

وتجرى ريهام سعيد، خلال الساعات الحالية، العديد من الاتصالات من أجل اختيار دكتور متميز يقوم بتشخيص حالتها والبدء فى مرحلة العلاج، وأكدت أن كل ما يخيفها حاليا هو وصول الميكروب إلى المخ، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن المرض ليس جلديا كما أشيع فى بعض المواقع.

ووجهت ريهام الشكر إلى كل من دعمها فى هذه الأزمة، حيث أكدت أنها تلقت العديد من المكالمات ولكن حالتها الصحية تمنعها من الرد عليها.

كما أكدت أنها تمكث حاليا فى منزلها، حيث نصحها الدكتور الخاص بها بضرورة الابتعاد عن المستشفى حتى لا تلتقط أى ميكروب جديد، ومنع عنها الزيارات لمدة أسبوعين.(المصدر)