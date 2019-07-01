أخبار عاجلة

شهادات ديبلوماسيين واستخباراتيين تحطم الصورة النمطية للسياسة السوفيتية في الشرق الأوسط -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يوضح معنى كلمة "السجود" في القرآن الكريم -
السفيرة عزيزة - تقدم لكم طريقة تحضير فتة فراخ -
السفيرة عزيزة – لقاء مع الفنان محمد اوتكا .. في ضيافة السفيرة عزيزة -
#م. هاني سنبل: تم إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء -
الطريق لنهائي كأس الأمم.. مواجهات نارية منتظرة -
محدث.. النفط يقلص مكاسبه بعد بيانات المخزونات الأمريكية -
تقرير: أمازون وألفابت ومايكروسوفت يخططون لنقل الإنتاج خارج الصين -
ترامب: يجب أن نتلاعب بالعملة مثل الصين وأوروبا -
"الغرف السعودية" تشارك بالقمة الاقتصادية العربية البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

رسالة من ملك المغرب إلى السيسي

Google+ Print
رسالة من ملك المغرب إلى السيسي رسالة من ملك المغرب إلى السيسي

وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عقب انتهاء اللقاء، أشار إلى أن الوزيرين تناولا خلال المناقشات التقدُم المُحرَز في عددٍ من مجالات التعاون الثنائي القائم، وأهمية تكثيف العمل نحو استطلاع آفاق جديدة للتعاون المشترك في شتى المجالات.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن المناقشات بين الوزيرين تطرقت أيضاً إلى تطورات مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الوزيران في هذا الصدد أهمية تعزيز آليات التضامُن والعمل العربي المُشترك في مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة، والدفع بالحلول السياسية التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية.

واختتم حافظ تصريحاته بأن اللقاء تضمّن تبادلاً لوجهات النظر حول أبرز التطورات على الساحة الأفريقية، حيث أكد الوزير بوريطة من جانبه على حرص بلاده على التنسيق مع على ضوء رئاستها للاتحاد الأفريقي للعام الحالي. هذا، واتفق الوزيران على استمرار التشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية خلال الفترة المقبلة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
عائلات مصرية وسورية بمراكز الإيواء في ليبيا... واتهامات متبادلة بشأن استهداف المهاجرين

عائلات مصرية وسورية بمراكز الإيواء في ليبيا... واتهامات متبادلة بشأن استهداف المهاجرين

تصريحات حاسمة من الرئيس المصري تزامنا مع التمهيد لـ"صفقة القرن"

تصريحات حاسمة من الرئيس المصري تزامنا مع التمهيد لـ"صفقة القرن"

السفيرة عزيزة - أغاني في حب المنتخب المصري مع المطرب مروان الدكاني

السفيرة عزيزة - أغاني في حب المنتخب المصري مع المطرب مروان الدكاني

السفيرة عزيزة - مؤتمر فرص وتحديات تمكين المرأة المصرية

السفيرة عزيزة - مؤتمر فرص وتحديات تمكين المرأة المصرية