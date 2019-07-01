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النظام يقصف مجددا نقطة مراقبة تركية.. وتدخل روسي

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النظام يقصف مجددا نقطة مراقبة تركية.. وتدخل روسي النظام يقصف مجددا نقطة مراقبة تركية.. وتدخل روسي

جي بي سي نيوز :- تعرضت منطقة نقطة المراقبة التركية في منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية، السبت، إلى قصف مدفعي جديد من منطقة يسيطر عليها النظام السوري.

وقال بيان لوزارة الدفاع التركية إن منطقة نقطة المراقبة التركية في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، أصيبت بـ3 قذائف مدفعية.

وأشار البيان إلى أن القصف لم يتسبب بخسائر في الأشخاص ولا المعدات.

تدخل روسي

وبحسب وكالة الأناضول، فإن البيان لفت إلى أن قصف النظام السوري توقف بعد تدخل الممثلين الروس في المنطقة.

وأضاف البيان: "أنهينا الاستعدادات اللازمة للرد بالشكل اللازم في حال استمرار القصف. ويتم متابعة الموقف عن كثب".

وتتوزع 12 نقطة مراقبة للجيش التركي في منطقة "خفض التصعيد" شمالي سوريا؛ لحماية وقف إطلاق النار في إطار "اتفاق أستانا".

والخميس الماضي، قتل جندي تركي وأصيب 3 آخرون في هجوم لقوات النظام السوري على نقطة المراقبة التركية العاشرة في منطقة "خفض التصعيد" بمحافظة إدلب.

وردا على الهجوم، قصفت القوات التركية المرابطة في المنطقة، مواقع قوات النظام.

جي بي سي نيوز

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