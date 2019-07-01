مصدر حكومي يكشف موعد مراجعة سعر بنزين 95

مصراوي

قال مصدر حكومي، إن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي ستعرض التقرير الخاص بتسعير بنزين 95 على مجلس الوزراء غدًا الثلاثاء.

وأضاف: عقب الاجتماع سيتم الإعلان عن سعر بنزين 95، على أن يطبق السعر الجديد اليوم التالي للإعلان، ويعمل به لمدة 3 أشهر، سواء كان هذا السعر هو نفسه السعر الحالي دون تعديل، أو سعره الجديد في حالة الزيادة.

ومنذ يناير الماضي تطبق الحكومة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على بنزين 95، وتراجع السعر كل 3 أشهر.

ومنذ تطبيق الآلية الجديدة، ثبتت اللجنة سعر بنزين 95 عند السعر الحالي...