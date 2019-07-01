أخبار عاجلة

شهادات ديبلوماسيين واستخباراتيين تحطم الصورة النمطية للسياسة السوفيتية في الشرق الأوسط -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يوضح معنى كلمة "السجود" في القرآن الكريم -
السفيرة عزيزة - تقدم لكم طريقة تحضير فتة فراخ -
السفيرة عزيزة – لقاء مع الفنان محمد اوتكا .. في ضيافة السفيرة عزيزة -
#م. هاني سنبل: تم إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء -
الطريق لنهائي كأس الأمم.. مواجهات نارية منتظرة -
محدث.. النفط يقلص مكاسبه بعد بيانات المخزونات الأمريكية -
تقرير: أمازون وألفابت ومايكروسوفت يخططون لنقل الإنتاج خارج الصين -
ترامب: يجب أن نتلاعب بالعملة مثل الصين وأوروبا -
"الغرف السعودية" تشارك بالقمة الاقتصادية العربية البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. الموجز

تعرف على رسالة عزت أبو عوف للزعيم عادل إمام

Google+ Print
تعرف على رسالة عزت أبو عوف للزعيم عادل إمام تعرف على رسالة عزت أبو عوف للزعيم عادل إمام

صدى البلد 

جمعت الفنان الراحل عزت أبو عوف والزعيم عادل إمام صداقة قوية على الرغم من أنهما لم يتقابلا كثيرا وهو ما أكد عليه عزت ابوعوف قبل رحيله فى لقاء خاص مع عرب وود.

وقال أبو عوف إن صداقة وطيدة تجمعه بـ عادل إمام على الرغم من عدم الالتقاء به كثيرا . مضيفا: عندما نجتمع تذوب هذه السنوات العجاف وكأننا نتقابل يوميا.

ووجه عزت أبو عوف رسالة الى الفنان عادل امام مطالبا إياه فيها بعدم الالتفات الى الانتقادات وأنه قامة كبيرة وقيمة فنية وسيظل نجما كبيرا.

يذكر ان الفنان عزت أبو عوف توفي فجر اليوم وذلك داخل احد المستشفيات الخاصة بعد...

الموجز

مواضيع متعلقة
المطرب محمد فؤاد ينهار بالبكاء على الهواء بعد وفاة الفنان عزت أبو عوف

المطرب محمد فؤاد ينهار بالبكاء على الهواء بعد وفاة الفنان عزت أبو عوف

بمشاركة خالد أبو النجا.. مؤامرة ضد مصر من لندن

بمشاركة خالد أبو النجا.. مؤامرة ضد مصر من لندن

أحمد السقا: أنا كسبت الرهان يا منى زكي.. وأنا مستني

أحمد السقا: أنا كسبت الرهان يا منى زكي.. وأنا مستني

لماذا تزوج «مديرة أعماله» .. عزت أبوعوف و«فاطيما».. قصة حب كتب نهايتها الموت

لماذا تزوج «مديرة أعماله» .. عزت أبوعوف و«فاطيما».. قصة حب كتب نهايتها الموت