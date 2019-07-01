تعرف على رسالة عزت أبو عوف للزعيم عادل إمام

صدى البلد

جمعت الفنان الراحل عزت أبو عوف والزعيم عادل إمام صداقة قوية على الرغم من أنهما لم يتقابلا كثيرا وهو ما أكد عليه عزت ابوعوف قبل رحيله فى لقاء خاص مع عرب وود.

وقال أبو عوف إن صداقة وطيدة تجمعه بـ عادل إمام على الرغم من عدم الالتقاء به كثيرا . مضيفا: عندما نجتمع تذوب هذه السنوات العجاف وكأننا نتقابل يوميا.

ووجه عزت أبو عوف رسالة الى الفنان عادل امام مطالبا إياه فيها بعدم الالتفات الى الانتقادات وأنه قامة كبيرة وقيمة فنية وسيظل نجما كبيرا.

يذكر ان الفنان عزت أبو عوف توفي فجر اليوم وذلك داخل احد المستشفيات الخاصة بعد...