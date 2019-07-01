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المتظاهرون في هونج كونج يهاجمون مبنى الحكومة

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المتظاهرون في هونج كونج يهاجمون مبنى الحكومة المتظاهرون في هونج كونج يهاجمون مبنى الحكومة

مباشر: حطمت التظاهرات العنيفة في هونج كونج زجاج مقر محاولة اقتحام المبنى المعروف بمجلس السلطة التشريعية.

وتحل اليوم الذكرى الـ22 لإنهاء بريطانيا سيادتها على هونج كونج، حيث يعتمد مواطني هونك كونج-إدارة خاصة لإقليم الصين-على ذلك اليوم للمطالبة بالديمقراطية.

وفي الشهر الماضي انتشرت الاحتجاجات في هونج كونج ضد التشريعات التي اقترحتها الحكومة بإرسال المشتبه بهم جنائياً إلى الصين، كما طالبوا باستقالة رئيس المجلس التنفيذي كاري لام.

وقالت السلطات أن قوات الشرطة كانت على أهبة الاستعداد، مع تقدير  "سي إن إن" أن عدد المتظاهرين وصل لنحو 10 آلاف متظاهر بالقرب من مبنى حكومة هونج كونج.

فيما تقوم قوات مكافحة الشغب بممواجهة المتظاهرين مستخدمة في ذلك رذاذ الفلفل لتفريق الحشود المتجمعة لتعطيل حفل الاستقلال.

وصرح رئيس المجلس التشريعي لهونج كونج أنه يدين وبشدة العنف تجاه مبنى المجلس، المتظاهرون دفعوا بعربة من الصلب واستخدموا قضبان من الصلب للتخريب الشديد لأجزاء متعددة من مبنى المجلس التشريعي".

مباشر (اقتصاد)

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