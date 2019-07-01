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الجيش الليبي يحذر المدنيين: ضربات عسكرية مكثفة على أهداف في طرابلس

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وطالب قائد عسكري السكان والمدنيين، بضرورة الابتعاد عن المعسكرات الخاصة بالميليشيات.\

© REUTERS / Esam Omran Al-Fetori

وأشار آمر غرفة عمليات سلاح الجو، اللواء محمد منفور، وفقا لوكالة "رويترز"، إلى أن القوات ستبدأ في توجيه ضربات مكثفة لأهداف في العاصمة طرابلس.

وتابع "لذلك على كل السكان الابتعاد عن معسكرات الميليشيات والمواقع العسكرية".

وأضاف القائد العسكري أن الحملة تأتي بعد "استنفاد كل الوسائل التقليدية" في إطار السعي إلى "تحرير" طرابلس التي تسيطر عليها حكومة الوفاق.

وكان الجيش الوطني الليبي، قد أعلن، اليوم الاثنين، سراح ستة أتراك كانت قواته، بقيادة المشير خليفة حفتر، قد ألقت القبض عليهم في ليبيا.

وحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية التركية إطلاق سراح ستة مواطنين أتراك كانت قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر قد ألقت القبض عليهم في ليبيا.

​وكانت الخارجية التركية دعت، مساء أمس الأحد، للإفراج عن ستة من مواطنيها الذين اعتقلوا في ليبيا على خلفية دعوة قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، للقبض على الأتراك في البلاد، مهددة بأن قوات حفتر ستصبح هدفا لها في حال لم يتم تحريرهم.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إنه ليس لديه علم بشأن اعتقال أي أتراك. وقال في تصريحات لـ "سكاي نيوز عربية": لم يتم إبلاغي بالقبض على أي تركي في الأراضي الليبية، مؤكدا أنه في حال اعتقال أي شخص تركي فسيصدر بيان رسمي لتوضيح الموقف.

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