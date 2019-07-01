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أمر ملكي عاجل من العاهل السعودي... هذه تفاصيله

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أمر ملكي عاجل من العاهل السعودي... هذه تفاصيله أمر ملكي عاجل من العاهل السعودي... هذه تفاصيله

وحسب وكالة الأنباء "واس"، أصدر "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمره الكريم بترقية وتعيين 179 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي".

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن "الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء".

ودعا وزير العدل أن "يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم".

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