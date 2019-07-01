بيسكوف: روسيا والسعودية تعلنان موقفهما حول تمديد صفقة "أوبك +" وقرار الدول الأخرى ضروري

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين، إن روسيا والمملكة العربية السعودية أعلنتا موقفهما حول تمديد صفقة "أوبك +"، لكن قرار الدول الأخرى ضروري أيضًا.

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وكان الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط، محمد باركيندو، أكد اليوم الاثنين، أن روسيا والمملكة العربية السعودية تدعمان "أوبك" وتلتزمان بالسوق، للحفاظ على استقراره.

وقال باركيندو، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "الرئيس فلاديمير بوتين وولي العهد محمد بن سلمان، المرحب بهما جدا، يظهران التزام قادتنا باستقرار السوق وبدعم أوبك، بالإضافة إلى أوبك+ للاستمرار في هذا…." وتابع، قائلا: "ليس فقط للحفاظ على استقرار السوق ولكن أيضًا لتعزيزه في مختلف المواسم والأوقات".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم السبت الماضي، لدى استعراضه نتائج لقائه مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن البلدين بلورتا رؤية موحدة لمستقبل صفقة "أوبك +"، وأنهما ستدعوان إلى تمديدها مع النسبة الراهنة لخفض الإنتاج، مشيرا إلى أن الاتفاق يمكن أن يتم تمديده لمدة ستة أو تسعة أشهر إضافية.

ودخلت صفقة "أوبك +" لخفض إنتاج النفط الخام حيز التنفيذ مطلع عام 2017. وتم الاتفاق على أن يشكل حجم الخفض الإجمالي، في النصف الأول من العام 2019، بنحو 1.2 مليون برميل في اليوم، من مستوى تشرين الأول/أكتوبر 2018، على أن تقدر حصة روسيا فيه بـ 228 ألف برميل.